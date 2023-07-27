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Генсек ООН призвал мятежников в Нигере освободить президента

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Гутерриш также назвал смену власти в стране неконституционной.

Генсек ООН обратился с призывом к мятежникам в Нигере
© globallookpress.com

«Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН.

В Нигере произошел переворот

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Представители президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице, там удерживают главу государства Базума и его семью. Мятежники также удерживают министра внутренних дел. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им «ультиматум».

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