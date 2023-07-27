Генсек ООН обратился с призывом к мятежникам в Нигере

«Он [Гутерриш] глубоко озабочен помещением под стражу президента Мохамеда Базума и обеспокоен его безопасностью и состоянием его здоровья. Он призывает всех причастных к этому предосудительному акту немедленно и без каких-либо условий освободить президента», — указано на сайте ООН.