Пока вы спали: объявление Россией в розыск судьи МУС и решение Минспорта Украины

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Объявлена в розыск выдавшая ордер на «арест» Путина судья МУС

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Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая 17 марта ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины, объявлена в розыск. Об этом со ссылкой на МВД России пишет ТАСС.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», - говорится в карточке из базы розыска.

При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно статье идет речь.

Минспорт Украины снял запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с россиянами

Украинское Министерство молодежи и спорта отменило запрет на участие своих атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

Данная инициатива позволит спортсменам из бывшей советской республики участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

Группировка войск "Юг" успешно отразила атаки штурмовых групп ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп на лисичанском, александро-калиновском и соледаро-артемовском направлениях, сообщает ТАСС.

В районе села Ивано-Дарьевка была уничтожена боевая машина пехоты противника. В ходе контрбатарейной борьбы выведены их строя две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab. Это произошло в районе поселка Дылеевка и города Северска.

Экипажи армейских вертолетов поразили цели в районах сел Клещеевка и Андреевка. Штурмовой авиацией нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника в районах сел Курдюмовка, Богдановка, Авдеевка и Майорское.

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Глава Серверной Кореи Ким Чен Ын провел в Пхеньяне встречу с военной делегацией из России, которую возглавил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Российский министр передал северокорейскому лидеру личное послание от российского президента Владимира Путина. Ким Чен Ын выразил благодарность. Также Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Лидер КНДР и глава Минобороны РФ также посетили проходящую в Пхеньяне военную выставку, совместно осмотрев современные вооружения, обсудив мировые тенденции и стратегии развития оружия.

Reuters: военные Нигера объявили об отстранении президента Базума и закрытии границ страны

Военные Нигера объявили об отстранении с поста президента Мохамеда Базума и закрытии границ республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В стране объявлен общенациональный комендантский час. Мятежники также объявили о приостановке работы всех учреждений в стране.