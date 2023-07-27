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Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу показал новые северокорейские дроны. Отмечается, что их внешний вид похож на американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники
© KCNA / Reuters

На выставке вооружений и техники в Пхеньяне Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новейшие образцы вооружений страны, включая баллистические ракеты, танки, а также бронетехнику. На баннерах двух представленных на выставке дронов, внешне схожих с американскими RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, были размещены фотографии аппаратов в полете, означающие, что военные КНДР уже провели их испытания.

Ранее стало известно, что Шойгу в ходе встречи с Ким Чен Ыном передал ему личное послание от президента РФ Владимира Путина. Глава Северной Кореи, в свою очередь, выразил благодарность за переданное послание.

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