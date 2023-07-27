Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу показал новые северокорейские дроны. Отмечается, что их внешний вид похож на американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает РИА Новости .

На выставке вооружений и техники в Пхеньяне Ким Чен Ын продемонстрировал Шойгу новейшие образцы вооружений страны, включая баллистические ракеты, танки, а также бронетехнику. На баннерах двух представленных на выставке дронов, внешне схожих с американскими RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, были размещены фотографии аппаратов в полете, означающие, что военные КНДР уже провели их испытания.