В Таиланде заявили о росте числа приезжих из России на 1000%

За первые шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли почти 800 тысяч россиян, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Министерства туризма и спорта страны. Это более чем на 1000% больше, чем годом ранее. В местной туристической ассоциации отметили, что РФ оказалась «источником туристов № 1 на острове».

По данным министерства туризма, в Таиланд приехали 791 574 гражданина РФ. Также отмечается, что россияне стали активнее покупать недвижимость в этой стране. Агентство Knight Frank Thailand сообщило, что в 2022 году продажи вилл выросли на 82%, до 338, из них половину приобрели обладатели российского паспорта. Участники рынка отмечают, что россияне приобретают жилье не только для проживания, но и для сдачи в аренду. Так, один гражданин РФ стал владельцем 16 вилл.

Типичного российского покупателя в Таиланде описывают как предпринимателя с востока страны в возрасте 30–35 лет. При этом московские и петербургские инвесторы также обращают внимание на местный рынок.