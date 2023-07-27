Блинкен заявил о готовности AUKUS к взаимодействию с Новой Зеландией и другими партерами

Альянс AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты, открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и прочими партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.

Вашингтон сформировал AUKUS в 2021 году. В него также вошли Австралия и Великобритания. В рамках альянса предусмотрено строительство для Канберры атомных субмарин и создание ряда других совместных военных разработок.