Блинкен заявил о готовности AUKUS к взаимодействию с Новой Зеландией и другими партерами
Альянс AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты, открыт для взаимодействия с Новой Зеландией и прочими партнерами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.
Вашингтон сформировал AUKUS в 2021 году. В него также вошли Австралия и Великобритания. В рамках альянса предусмотрено строительство для Канберры атомных субмарин и создание ряда других совместных военных разработок.
Американская администрация не исключила, что этот блок может быть в будущем расширен за счет партнеров в Европе и Азии.
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