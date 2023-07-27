Путин отправил Ким Чен Ыну личное послание

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Российская делегация прибыла в Пхеньян по случаю 70-летия окончания войны в Корее.

Ранее глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что действия США неспособны помешать воле российских военных на Украине, защищающих суверенитет своей страны. Дипломат также оценила решение американской стороны о передаче кассетных боеприпасов Киеву, назвав это преступным актом.