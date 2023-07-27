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В Греции потребовали восстановить отношения с Россией

В пригороде Афин прошел митинг греческих активистов, которые потребовали восстановить отношения с Россией и перестать тратить деньги на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В Греции потребовали восстановить отношения с Россией
© globallookpress.com

Сообщается, что в акции участвовали около 40-50 человек. Они держали в руках транспаранты «Зеленский — кровавый диктатор», «Хватит платить за войну на Украине», «Греция хочет быть друзьями с Россией, и ей нужен туризм», «Народы России и Греции — друзья» и другие. Соответствующее видео Владимира Соловьева.

Одна из участниц зачитала в конце обращение с требованием остановить войну и открыть Грецию для российских туристов.

«Родос горит, горят Керкира, Эгео, Каристос, Мандра, Лутраки, Эвбея. Самолет Бе-200 может сбросить 12 тонн воды за несколько секунд. Однако правительство предпочитает, чтобы сгорела вся Греция, чем просить эти самолеты, которые в прошлые годы так помогли», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что столица Греции Афины рискует превратиться в пустыню из-за все чаще охватывающих страну лесных пожаров, вызванных изменениями климата. В стране все чаще возникает экстремальная жара, которая провоцирует лесные пожары.

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