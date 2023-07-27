Активисты в Греции провели акцию, призывая восстановить отношения с Россией, сообщает РИА Новости.

Они также потребовали от властей прекратить спонсировать Украину. Митинг прошел на берегу южного пригорода Афин Глифады. На него собрались около 40-50 человек, которые держали плакаты, называющие украинского президента Владимира Зеленского грабителем и диктатором, ворующим «европейскую помощь». Митингующие призвали прекратить платить «за войну на Украине», отметив, что Греции нужны российские туристы.

Также активисты отметили, что греки и россияне – друзья. Они выступили против поддержки Североатлантического альянса, высказавшись за поддержку греческой экономики. Митингующие обвинили страны Европейского союза и лично Зеленского в том, что Греция несет убытки и беднеет.

На митинге одна из его участниц раскритиковала греческие власти в борьбе с лесными пожарами. По ее словам, горят Керкира, Эгео, Каристос, Мандра, Лутраки, Эвбея. При этом активистка указала, что российский самолет Бе-200 может сбросить 12 тонн воды за несколько секунд, тогда как правительство предпочитает, чтобы сгорела вся страна, чем просить эти лайнеры, которые в прошлые годы помогли в борьбе со стихией. В это же время санкции и ограничения лишили страну тысяч туристов, которые вносили огромный вклад в экономику. После этого люди стали скандировать: «Остановите войну, откройте туризм».