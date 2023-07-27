Госдеп признал, что западные санкции не разрушили российскую экономику

Антироссийские санкции со стороны западных стран не разрушили экономику России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора по санкционной политике Госдепартамента Соединенных Штатов Джеймса О'Брайена, который может занять должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Его кандидатура рассматривалась на слушаниях в американском Сенате. По словам чиновника, Москва сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени, а коллапс в экономике не прослеживается. При этом политик указал на ее сокращение, напомнив, что российская экономика до введения ограничений Запада в ответ на специальную военную операцию входила в десятку крупнейших в мире.

О'Брайен отметил, что экономика РФ к 2030 году сократится на 20%. Произойдет это из-за введенных против страны мер санкционного давления.