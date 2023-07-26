Три памятника советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины, сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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Как уточнили источники, монументы снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль. Также с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, который стоит в селе Толстая Черкасской области, убрали макет ордена «Победа». Заменили и надпись на мемориальной плите — 1939 год, когда началась Вторая мировая война.