Илона Маска заподозрили в отказе от женщин

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск прекратил приходить на публичные мероприятия с возлюбленными с июля 2022 года, после расставания с австралийской актрисой Наташей Бассетт. Об этом сообщает издание Business Insider.

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«Маск хранит молчание о том, что он встречается сейчас с кем-либо. Последняя возлюбленная бизнесмена, актриса Наташа Бассетт, перестала общаться с ним в июле 2022 года», — говорится в статье.

По данным издания, последние постоянные отношения у Маска были с канадской певицей Граймс (Клэр Буше). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались после трех лет совместной жизни и рождения двоих детей — сына и дочери. Пара не сыграла свадьбу.

Также у Маска родились близнецы от руководителя компании Neuralink Шивон Зилис. По неофициальной информации, дети родились в ноябре 2021 года.

Газета The Wall Street Journal утверждала, что у Маска был роман с Николь Шанахан, бывшей женой его давнего друга, соучредителя Google Сергея Брина. Бизнесмен подал на развод в январе 2022 года, узнав об этом, но Маск отрицал, что у него были отношения с Шанахан.

В Business Insider заключили, что около года нет никакой информации о новых отношениях Маска и что это может свидетельствовать о более напряженном рабочем графике миллиардера из-за покупки Twitter и развития новой компании xAI.