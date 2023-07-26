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AFP сообщило о стрельбе в столице Нигера у президентского дворца

Интенсивная стрельба слышна около президентского дворца в столице Нигера, городе Ниамей, где поднявшие мятеж военнослужащие президентской гвардии удерживают главу государства Мохамеда Базума. Об этом сообщило агентство AFP.

У президентского дворца в столице Нигера слышна стрельба
© globallookpress.com

По его сведениям, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требуют немедленного освобождения Базума. Данные о пострадавших не поступали.

Армия Нигера предъявила ультиматум захватившей президента гвардии

Ранним утром группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в Ниамее президентский дворец, удерживая там главу государства Базума.