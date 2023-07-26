У президентского дворца в столице Нигера слышна стрельба

Интенсивная стрельба слышна около президентского дворца в столице Нигера , городе Ниамей , где поднявшие мятеж военнослужащие президентской гвардии удерживают главу государства Мохамеда Базума. Об этом сообщило агентство AFP .

По его сведениям, солдаты президентской гвардии открыли огонь по демонстрантам, которые требуют немедленного освобождения Базума. Данные о пострадавших не поступали.