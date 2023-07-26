Белый дом отказался комментировать дело сына Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отказе администрации президента США комментировать дело сына главы государства Джо Байдена Хантера. По ее словам, это является его личным делом, сообщает РИА Новости .

Жан-Пьер добавила, что глава государства с супругой поддерживают усилия сына изменить свою жизнь. Она также подчеркнула, что по данному делу проводится независимое расследование, которое вел прокурор, назначенный бывшим лидером США Дональдом Трампом .

Ранее стало известно, что Хантер Байден передумал признавать свою вину по делу о неуплате налогов и хранении оружия. Он изменил решение после того, как федеральный судья в штате Делавэр заявил, что ему «необходимо дополнительное время» для рассмотрения ранее заключенного с прокурорами соглашения о признании вины.