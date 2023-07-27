Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО

Президент США Джо Байден серьезно относится к теме неопознанных летающих объектов (НЛО) и прикладывает усилия к сбору данных о них и изучению. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

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По словам чиновника, если бы американский лидер не считал случаи фиксирования пилотами НЛО, он не дал бы Пентагону указание создать соответствующий офис и начать сбор и анализ данных, а также их систематизацию для лучшего понимания этого явления.

Таким образом Кирби прокомментировал заявление экс-агента ЦРУ Дэвида Груша в ходе слушаний в конгрессе.

«У меня нет информации, которую я мог бы предоставить вам по этому вопросу, но президент определенно относится к проблеме неопознанных летающих феноменов серьезно», — отметил представитель Белого дома.

По словам Кирби, американская администрация разделяет мнение о том, что информация в этом вопросе должна быть максимально прозрачной.