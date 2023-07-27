Блинкен осудил попытку переворота в Нигере

«Мы осуждаем любые попытки захватить власть силой», — заявил политик. Блинкен отметил, что США активно взаимодействуеют с правительством Нигера, а также с партнерами в регионе и во всем мире, и будут продолжать это делать до тех пор, пока ситуация не будет разрешена мирным путем.