Украинская сталь не подошла для тризуба на Родине-матери в Киеве

Минкульт Украины забраковал сталь, предоставленную "Запорожсталью" для изготовления тризуба, которым заменят герб СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, пишет "Страна.ua".

Отмечается, что предоставленная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции, а кроме того у материала с комбината нашли много повреждений. В итоге было решено использовать европейский металл.

Сам тризуб, которым заменят советский герб на щите в руках "Родины-матери", готов на 99%, говорится в сообщении. Его монтаж планируют начать уже на следующей неделе.

Стоимость проекта - 28 миллионов гривен, или около 760 тысяч долларов.

4 июля советский монумент "Родина-мать" подсветили в цвета американского и украинского флагов. Таким образом в Киеве поздравили США с днем независимости.

Монумент "Родина-мать" был открыт в 1981 году в День Победы в Киеве на правом берегу Днепра. Это сама высокая статуя на территории Украины. Стальная фигура женщины держит в руках меч и щит с гербом СССР.