В заявлении Совета НАТО — Украина не нашлось места поддержке экспорта зерна

«Страны НАТО поддерживают усилия Турции и других государств — членов альянса, включая Болгарию и Румынию, по оживлению зерновой сделки, а также действия ЕС и ООН по обеспечению продолжения экспорта зерна с Украины по суше и морю», — указано в тексте.