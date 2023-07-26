В заявлении Совета НАТО — Украина не нашлось места поддержке экспорта зерна

Итоговое заявление Совета НАТО - Украина не содержит предложений по поддержке экспорта зерна
Итоговое заявление Совета НАТО — Украина не содержит предложений по поддержке экспорта зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Кроме этих слов и упоминании об «осуждении действий России» в итоговом документе нет конкретных предложений по поддержке экспорта зерна с Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении разведки в Черном море на фоне прекращения действия зерновой сделки.
Заседание Совета НАТО — Украина вызывает интерес у российской стороны — об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, который также пообещал внимательно следить за итогами этого заседания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.
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