Представители США встретятся с «Талибаном»

Американские чиновники встретятся с представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и «профессионалами-технократами» из ключевых афганских министерств в Дохе, пишет Госдепартамент США. В ведомстве обсуждают вопросы безопасности, наркотиков и прав женщин.

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Специальный представитель президента США по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник по делам афганских женщин и правам человека Рина Амири отправятся не только в катарскую столицу, но и в Казахстан.