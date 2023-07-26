В Дании снова сожгли Коран

В Дании прошла четвертая акция правых радикалов по сожжению Корана. В этот раз они провели ее у посольства Пакистана. Об этом пишет RT.

Предыдущие акции состоялись 21 и 24 июля перед посольством Ирака, 25 июля - у дипмиссии Египта в Копенгагене.

Акции радикалов в Швеции и Дании вызывают возмущение по всему миру. Официальные лица и общественные деятели осуждают их поступки, называют их «недопустимыми».