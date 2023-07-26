В Дании снова сожгли Коран
В Дании прошла четвертая акция правых радикалов по сожжению Корана. В этот раз они провели ее у посольства Пакистана. Об этом пишет RT.
Предыдущие акции состоялись 21 и 24 июля перед посольством Ирака, 25 июля - у дипмиссии Египта в Копенгагене.
Акции радикалов в Швеции и Дании вызывают возмущение по всему миру. Официальные лица и общественные деятели осуждают их поступки, называют их «недопустимыми».
На фоне этого Стокгольм и Копенгаген выдают разрешение на проведение подобных мероприятия. Их участников активно охраняет полиция.
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