Пока вы не уснули: иск Чехии против России и захват президента в Нигере

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Чехия через суд потребовала от России 2,4 миллиона долларов

Дипломатический сервис МИД Чехии обратился в суд с иском против России о возвращении 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов), полученных в результате якобы неосновательного обогащения. Об этом пишет РИА Новости. По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, иск против России был направлен сегодня в городской суд Праги.

Армия Нигера предъявила ультиматум захватившей президента гвардии

Армия Нигера предъявила ультиматум президентской гвардии республики на фоне ситуации с захватом дворца и удержанием главы государства Мохамеда Базума, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на AFP. По предварительным данным, гвардия взбунтовалась после появления сведений о намерениях президента уволить командующего элитными частями генерала Омара Тчиани.

Ливень затопил улицы Москвы: видео

Тропический ливень, обрушившийся на Москву, привел к затоплению улиц и парковки в торговом центре, а машинам приходится буквально плыть по дорогам в потоках воды. Видеозаписи дождевого апокалипсиса в столице опубликовал Telegram-канал SHOT.

У берегов Нидерландов горит корабль с 3000 авто на борту

Один человек погиб, еще несколько получили травмы при пожаре на автовозе Fremantle Highway у побережья Нидерландов. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей береговой охраны, на судне загорелся электромобиль.

Еще три банка в Грузии перестали обслуживать «Юнистрим»

Грузинские банки «Карту» и Терабанк, а также филиал казахстанского Halyk Bank в Грузии приняли решение о приостановке переводов денежных средств российской платежной системой «Юнистрим», которая попала в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС.

МВД, ФСБ и Минфин отказались поддержать платную ускоренную выдачу загранпаспортов

МВД, ФСБ и Минфин России не поддержали предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить заграничный паспорт. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, пишет ТАСС.

Авиакомпаниям в четыре раза повысят штраф за задержку рейса

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Госдума приняла закон о повышении штрафов для авиаперевозчиков за задержку вылета самолета во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА Новости. Сумма штрафа увеличится с 25 руб. до 100 руб. в час в расчете на одного пассажира. Проект закона был внесен еще в феврале 2018 года, в том же году он прошел первое чтение.

Перечислены страховые компании, на которые чаще всего жалуются из-за ОСАГО

Чаще всего в 2022 году водители подавали обоснованные жалобы в отношении страховой группы «Спасские ворота». Это следует из рейтинга страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО за прошлый год, опубликованного Банком России. Распределение фирм в списке основано на числе жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. В расчет берутся жалобы, по которым удалось подтвердить факты нарушения прав потребителя.

Крупнейшими налогоплательщиками в Армении стали компании с капиталом из РФ

В списке крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам прошлого полугодия первые строчки заняли компании с российским капиталом. В частности, речь идет о таких организациях, как «Газпром Армения» и Зангезурский медно-молибденовый комбинат, сообщает «Прайм» со ссылкой на комитет по госдоходам, объединяющий налоговую и таможенную службы республики.

ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах по всему миру