Посол Германии заявил о достигших низшей точки отношениях с Россией

Отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр.

По словам дипломата, отношения России как с Германией, так и с Европой и Западом в целом постепенно ухудшались на протяжении нескольких лет.

«Надеюсь, что они не будут скатываться дальше», — сказал фон Гайр.

Посол также рассказал о существенном сокращении германских организаций в России с февраля 2022 года. По его словам, сначала правительство Германии приняло решение о высылке в два этапа более 70 сотрудников российских представительств в Германии. Такой шаг в Берлине аргументировали тем, что выдворенные россияне «занимались деятельностью, не отвечающей дипломатической». В ответ Россия выдворила такое же число германских дипломатов, которые, по словам фон Гайра, ничем себя не запятнали.

Дипломат отметил, что затем российское правительство потребовало от Германии соблюдать квоту по общей численности сотрудников всех ее дипломатических, консульских и культурных учреждений. Это вынудило представительство ФРГ уволить несколько сотен местных сотрудников, преимущественно россиян.

«Мы сообщили российской стороне, что это будет осуществимо только в случае, если мы значительно сократим число наших генеральных консульств и сохраним только одно генеральное консульство. Разумеется, что в равной мере это касается и генеральных консульств России в Германии», — заявил фон Гайр.

Дипломат выразил сожаление, что из-за шага Москвы «сотни российских граждан, с которыми нас связывало доброе сотрудничество, лишатся своей работы».