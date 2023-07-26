В здании комитета Рады по вопросам ЖКХ отключили свет из-за неуплаты

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что в здании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ отключили свет из-за неуплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, здание также является местом заседаний для комитета по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политик.

«У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату», – написал Железняк в своих социальных сетях.

Он также добавил, что формально здание принадлежит отелю «Национальный», который находится в центре Киева, в одном из деловых районов.

«И смешно, и грустно», – добавил Железняк.