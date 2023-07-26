Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь, из-за этого Москва отказалась от участия в другом заседании, посвященном зерновой сделке. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации, пишет «Интерфакс».

Москва запросила в качестве докладчиков трех человек — представителя от ООН, от УПЦ — архиеписокпа Гедеона — и от гражданского общества — некоего украинского писателя. «Двое последних подверглись преследованию на Украине за свои политические и религиозные взгляды», утверждал ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.