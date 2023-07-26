Призыв главы ЕК охотиться на волков связали с местью за ее любимого пони

«Правильно, что исчезающие виды должны быть защищены, но если в определенных районах этот вид больше не находится под угрозой исчезновения, мы должны действовать по-другому, в том числе с волком. Например, охотиться на него», — сказала фон дер Ляйен, выступая на пресс-конференции в Мюнхене.