В Гане отменили смертную казнь

Гана отменяет смертную казнь. Как пишет The Guardian, около двухсот заключенных, приговоренных к ней, ожидают замены приговора.

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25 июля парламент утвердил долгожданный законопроект, который еще ждет подписи главы государства.

Страна как никогда близка к тому, чтобы попасть в список африканских стран, на территории которых не выносят смертные приговоры за убийства, геноцид, пиратство и контрабанду. Гана станет 29-м государством на материке, свободным от казни во всех случаях, если только дело не касается государственной измены. Участники кампании поясняют, что для полной отмены смертной казни необходимо изменить конституцию страны.

По данным издания, в стране в настоящий момент находятся 176 человек, приговоренных к смертной казни, включая 6 женщин. Они, скорее всего, останутся под пожизненным заключением. Смертные приговоры в Гане выносились до сих пор, однако уже 30 лет они не приводились в исполнение. Как отмечается, в 2022 году их огласили семерым осужденным.

«Я также видел, что приговоренные к смертной казни, как правило, являются уязвимыми людьми из неблагополучных семей, которые часто пережили глубокую личную травму. Я считаю, что мы, как нация, лучше, чем это. Я внес эти законопроекты, потому что хотел, чтобы суды перестали назначать бесчеловечное наказание» — заметил парламентарий Франциск-Ксавье Коджо.

Он считает, что казнь преступника не помогает семьям пострадавших обрести чувство справедливости и покоя.