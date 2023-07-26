В здании комитета Рады по ЖКХ отключили свет за неуплату

В здании комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) отключили электричество за неуплату, рассказал украинский депутат Ярослав Железняк. Об этом сообщает РИА Новости.
В здании также расположен комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики. Формально постройка принадлежит отелю «Национальный», рассказал депутат.
«И смешно, и грустно», — подытожил Железняк.
Ранее украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти запретили пограничникам выпускать из страны чиновников и депутатов.
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