Кинопоказ «Барби» в Бразилии закончился дракой

Показа кинофильма «Барби» в одном из кинотеатров Бразилии закончился дракой. Об этом сообщает TMZ.

Конфликт возник уже во время титров. Как рассказали очевидцы, во время сеанса ребёнок одной из зрительниц смотрел видео на телефоне, что вызвало недовольство окружающих. Действия ребёнка оправдывала мать – это и стало причиной потасовки. Когда фильм подошёл к концу, одна из женщин подбежала к матери, и между ними началась драка.

Уточняется, что от неожиданного удара от рассерженной зрительницы мать повалилась на землю, но смогла встать, после чего сняла с себя обувь и использовала её как оружие, чтобы уже избить нападавшую. В итоге драку разнял один из мужчин.