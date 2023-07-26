Армия Нигера предъявила ультиматум захватившей президента гвардии
Армия Нигера предъявила ультиматум президентской гвардии республики на фоне ситуации с захватом дворца и удержанием главы государства Мохамеда Базума, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на AFP.
По предварительным данным, гвардия взбунтовалась после появления сведений о намерениях президента уволить командующего элитными частями генерала Омара Тчиани.
Подразделения гвардии заблокировали президентский дворец в столице Нигера Ниамее в 05:30 утра по местному времени (07:30 мск).
Проведенные переговоры не помогли решить проблему. На фоне отказа от разблокирования дворца армия предъявила гвардейцам ультиматум.
Вместе с тем, переговоры продолжаются. Основная их цель - избежать конфронтации между гвардией и армией, не допустить боевых действий.
В администрации президента заявили, что лидер страны и его семья чувствуют себя хорошо.
В администрации уточнили также, что армия и Нацгвардия «готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если она не приведет себя в чувство».