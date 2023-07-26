На Украине без света остались сотни населенных пунктов

Непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на киевское минэнерго.

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«В результате грозового шторма, который пронесся над страной, и вызванных им технологических нарушений обесточивались 209 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях», — указано в сообщении.

Наиболее сложная ситуация складывается в Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областях, минэнерго Украины направило дополнительные бригады на восстановление энергосистем.

Ранее сильный ливень в Москве вызвал серьезные потопы и отмены рейсов в аэропортах.