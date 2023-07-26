ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах по всему миру

Специалисты ЮНЕСКО призвали запретить мобильные телефоны в школах по всему миру. Как сообщает The Guardian, исследования показали взаимосвязь между использованием смартфонов и падением успеваемости.

В докладе организации отмечается, что современные технологии позволили миллионам людей получать образование, однако они не должны полностью заменять общение с преподавателями. Чрезмерное использование цифровых технологий в образовательных учреждениях может отвлекать детей, что отрицательно сказывается на внимании. В результате у школьников падает успеваемость.

Также длительное использование гаджетов способно негативно влиять на самоконтроль человека, его эмоциональную стабильность. Эксперты также отмечают: постоянное пребывание в цифровом мире способно усиливать тревожность и подавленное состояние.