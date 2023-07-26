Поддержавшего диалог с РФ кандидата в президенты США назвали маргинальным

«Роберт Кеннеди уже не первый раз заявляет о том, что он хотел бы договориться с Россией, он не первый раз говорит, что стремится к перемирию на Украине. Он обвиняет американский истеблишмент в убийстве 300 тысяч украинских солдат. Означает ли это, что как-то повлияет на политику Вашингтона? Нет», — добавил собеседник «Ленты.ру».