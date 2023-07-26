Чрезвычайное положение объявлено на Родосе из-за сильных пожаров
В шести муниципалитетах Родоса введен режим чрезвычайного положения из-за бушующих на острове лесных пожаров. Об этом пишет агентство новостей АМНА.
Чрезвычайное положение было введено по решению министра гражданской обороны Василиса Папагеоргиу.
«Речь идет о Родосе, Калитеи, Ялисосе, Петалудоне, Афантосе и Архангелосе», – отмечается в сообщении.
По данным издания, таким образом, чрезвычайное положение уже объявлено на всей территории острова.
Ранее на острове Родос из-за природных пожаров была проведена крупнейшая в истории Греции эвакуация населенных пунктов. В безопасное место было вывезено 19 тысяч человек, как местных жителей, так и постояльцев отелей. Некоторым из них пришлось покидать опасную зону в одном купальном белье, все вещи остались в гостиницах.
Чартерные самолеты прибывают на Родос пустыми, чтобы забрать туристов. МИД Греции организовал специальный пункт в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов.