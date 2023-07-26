Ранее на острове Родос из-за природных пожаров была проведена крупнейшая в истории Греции эвакуация населенных пунктов. В безопасное место было вывезено 19 тысяч человек, как местных жителей, так и постояльцев отелей. Некоторым из них пришлось покидать опасную зону в одном купальном белье, все вещи остались в гостиницах.