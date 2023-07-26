Чехия через суд потребовала от России 2,4 миллиона долларов

Дипломатический сервис МИД Чехии обратился в суд с иском против России о возвращении 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов), полученных в результате якобы неосновательного обогащения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, иск против России был направлен сегодня в городской суд Праги.

«Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 миллиона крон», - пояснил он информагентству ЧТК.

При этом дипломат отметил, что официальный ответ от представителей России на досудебные обращения получен не был.

Чехия считает, что Россия обязана оплатить аренду земельных участков, на которых расположены: комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно. Здания бывших консульств РФ лишились дипломатического статуса в мае 2022 года.

Участки были бесплатно предоставлены СССР для использования в дипломатических целях в 1970-1980-е годы. Кабмин Чехии 17 мая отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии об этом.

Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам во Врбетице. Прямых доказательств при этом чехи не представили. После этого из страны выслали российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом. Также был сформирован перечень недружественных стран, куда была включена и Чехия.