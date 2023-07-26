ЕС ужесточил санкции против Белоруссии

Послы стран Евросоюза договорились о принятии ограничительных мер «в связи с ситуацией» в Белоруссии и «участием» этой страны «в российской агрессии против Украины». Меры предполагают включение новых физических и юридических лиц в черные списки. Об этом говорится в Twitter испанского председательства в ЕС.

Имена тех, против кого планируется ввести санкции, или другие подробности в публикации не приводят.

Под «ситуацией в Белоруссии» председательство имеет в виду многочисленные аресты и уголовные преследования участников протестов в республике. Они начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требовали отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения нового голосования.