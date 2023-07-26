В Нигере мятежники заблокировали офис президента

В столице Нигера городе Ниамее военные окружили дворец президента Мохамеда Базума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Солдаты президентской гвардии заблокировали и офис, и резиденцию Базума. Однако обстановка в районе президентского дворца остается спокойной, стрельбы не слышно. Согласно сообщению Jeune Afrique, президент удерживается солдатами, их число неизвестно. По другой информации, глава государства «цел и здоров» и ведет переговоры с военными.

Лидером мятежников называют командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани. При этом издание Monde сообщает, что о перевороте речь не идет, а ситуация возникла из-за неких «проблем с президентской гвардией».

В настоящее время в городе заблокирована жилая зона. Однако военной техники на улицах нет.