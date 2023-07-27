$90.05-0.0599.72+0.02

В Нигере рассказали, где мятежники держат президента

В Нигере наблюдается попытка государственного переворота, но власть по-прежнему принадлежит президенту республики Мохамеду Базума, заявил нигерийский министр иностранных дел Асуми Масуду. В интервью France 24 он отметил, что в настоящее время путчисты держат главу государства в его собственной резиденции.

В Нигере рассказали, где мятежники держат президента
© Газета.Ru

«Его удерживают в его резиденции, он находится в добром здравии», — пояснил Масуду.

Он добавил, что народ не поддерживает действия мятежников, как и большая часть армии государства. Масуду подчеркнул, что власти Нигера требуют немедленно отпустить президента без каких-либо условий.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости