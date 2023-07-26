Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперты предрекли новые перестановки в МИД Китая

Видео дня

Замена Цинь Гана на заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И после того, как министр иностранных дел на месяц исчез из поля зрения общественности, говорит о проблемах во властных структурах. И МИД Китая могут ждать и другие отставки, заявили британскому изданию Financial Times эксперты.

По мнению политологов, резкое исчезновение Цинь Гана, который был доверенным лицом лидера Китая Си Цзиньпина, вынуждает сейчас Пекин «убеждать мир в отсутствии серьезных проблем» в китайском руководстве.

«Неразбериха настолько существенная, что пришлось вызвать члена политбюро в лице Ван И, чтобы навести порядок. Это говорит о том, что несколько руководителей в министерстве иностранных дел сменятся», - уверен бывший эксперт ЦРУ по китайской политике, возглавляющий сейчас консалтинговую компанию China Strategies Group, Крис Джонсон.

Илону Маску грозят судебные разбирательства из-за Х

Компания Twitter может столкнуться с юридическими проблемами из-за решения ее владельца, американского бизнесмена Илона Маска, дал ей новое название – Х. Об этом пишет Reuters.

Издание напомнило, что буква X широко используется в качестве товарного знака. В частности, корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и Microsoft уже имеют права интеллектуальной собственности на похожий товарный знак.

У Meta Platforms* есть права на сине-белую букву «X» для ряда областей, включая программное обеспечение и социальные сети, а Microsoft с 2003 года владеет торговой маркой X, связанной с системой видеоигр Xbox.

«Существует 100% вероятность того, что кто-то подаст в суд на Twitter», — уверен адвокат по товарным знакам Джош Гербен.

* признана экстремистской организацией и запрещена в России

Английская премьер-лига намерена помешать переходу Санчеса в «Спартак»

Руководство Английской премьер-лиги хочет помешать переходу защитника Давинсона Санчеса в московский футбольный клуб «Спартак», а также намерено предупредить «Тоттенхэм» о рисках ведения переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации источника издания, лига напомнит английским клубам о рисках потенциальных сделок из-за рекомендаций Министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании. При этом ожидается, что Давинсон Санчес сам откажется от перехода в «Спартак» и рассмотрит предложения других клубов.

Финская компания объяснила экспорт продукции в Россию

Финский производитель и импортер товаров по уходу за волосами Sim Finland нарастил экспорт своей продукции на 42%, большая часть ее попадает на российский рынок. При этом генеральный директор Тату Вихерма (Tatu Viherma) подчеркнул, что компания не намерена заниматься самообманом и отказываться от прямых поставок, пишет Verkkouutiset.fi.

По словам Вихерма, компания рассматривала возможность прекращения экспорта в Россию после начала спецоперации на Украине, однако посчитала такое решение неверным.

«На наш взгляд, было бы предательством по отношению к самим себе прекратить экспорт в Россию и продолжить или увеличить экспорт в соседние с ней страны, откуда продукция, скорее всего, все равно попадала бы на российский рынок», - пояснил он.

БРИКС развивает сотрудничество в области безопасности

Страны-члены БРИКС расширяют сотрудничество в области глобальной безопасности, и их подход резко отличается от западного, так как упор делается на дипломатию и многополярный мир. Об этом рассказали опрошенные газетой Global Times китайские эксперты.

Они обратили внимание на то, что США пытаются поддерживать старый международный порядок, в котором они доминировали, и для этого вынуждают другие государства подчиняться своим интересам. В рамках БРИКС, наоборот, делается упор на многостороннюю безопасность и единство. Также различаются и способы решения проблем. В отличие от западных стран, применяющих санкции, страны БРИКС используют дипломатию.