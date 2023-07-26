Почему у Джо Байдена такая злая собака?

Агрессия овчарки президента США Джо Байдена по кличке Коммандер стала темой обсуждения на брифинге для журналистов. Ранее она покусала нескольких сотрудников Секретной службы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что находиться в резиденции американского лидера является стрессом для всех его обитателей и питомцев. В частности, это представляет особую сложность для собаки, испытывающий напряжение в такой обстановке.

Она заверила журналистов, что подобные инциденты рассматриваются, как «травма, полученная на рабочем месте», а президентская семья делает все необходимое, чтобы минимизировать дискомфорт и создать безопасность для всех. За последние четыре месяца, как сообщил «МИР 24», Коммандер покусал семерых человек, одного из пострадавших сотрудников Секретной службы направили в больницу для получения необходимого лечения. Первая собака президента по имени Майджор также проявляла агрессию и была удалена из Белого дома.