Экс-депутата Верховной рады Рабиновича обвинили в госизмене

Бывшему депутату от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу предъявлено обвинение в госизмене, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Об этом пишет ТАСС.

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По версии следствия, Рабинович многократно делал высказывания, которые могли нанести ущерб суверенитету и безопасности страны. Госбюро расследований Украины сообщает, что в настоящее время Рабинович находится за границей.

После начала спецоперации на Украине начали возбуждать дела против пророссийски настроенных политиков и общественных деятелей. Так, на экс-лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука открыто уже более 17 тыс. подобных дел. Всем им грозит тюремное заключение до 15 лет.

В связи с этим местные СМИ отмечают, что власть начала травить своих политических оппонентов под видом борьбы с «изменниками».