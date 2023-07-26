В Киеве демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать»

В Киеве на монументе «Родина-мать» начали демонтировать герб СССР. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Напомним, что «Родина-мать» — монументальная скульптура, которая находится на правом берегу Днепра в Киеве. памятник высотой 102 метра построили в 1981 году. «Родина-мать» держит в одной из своих рук 16-метровый меч, а в другой — щит с гербом СССР. Статуя считается самой высокой скульптурой в Европе.

13 июля госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила демонтировать с щита герб СССР и установить на нем текущий малый герб Украины в виде трезубца. По словам министра культуры и информполитики Украины Александра Ткаченко, работы должны быть завершены до 24 августа — в этот день в стране отмечается День независимости.