Премьер Украины рассказал о вложениях правительства в производство БПЛА

Правительство Украины вложило в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) более миллиарда долларов. Об этом рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram -канале.

«Со своей стороны правительство выделило 40 млрд гривен (почти 1,1 миллиард долларов — прим. «Ленты.ру») в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников», — написал Шмыгаль.

Он сообщил, что власти страны устранили таможенные барьеры для ввоза запчастей для беспилотников, подняли долю прибыли их производителей до 25 процентов, а также приняли решение, которое «способствует массовому производству боеприпасов для дронов».