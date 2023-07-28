США и Италия намерены наращивать консультации по вызовам со стороны Китая

"США и Италия твердо привержены свободным, открытым, процветающим, инклюзивным и безопасным регионам Индийского и Тихого океанов. США приветствуют возросшее присутствие Италии в этих регионах. Две стороны подтверждают жизненную важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, имеющих ключевое значение для региональных и глобальных безопасности и экономического процветания. США и Италия также привержены активизации двусторонних и многосторонних консультаций по благоприятным возможностям и вызовам со стороны Китайской Народной Республики", - отмечается в документе.