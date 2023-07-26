Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России

Представитель Эритреи в ООН София Тесфамариам заявила, что западные страны использовали сложности африканских стран в пропаганде против России. Об этом пишет РИА Новости.

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Она предположила, что Запад изначально не собирался помогать странам Африки с обеспечением продовольствием. Африканские страны стали лишь «прикрытием».

«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», — выступила она с обвинениями.

Тесфамариам предположила, что западные страны «устраивают показуху, используется имя Африки: Африка то, Африка это, Африка поднимается, африканская инициатива». Но в итоге она не удивилась тому, что нуждающиеся страны получили лишь около трех процентов от необходимого продовольствия.

Также она отметила, комментируя ход специальной военной операции, что Украину «пустили на убой».