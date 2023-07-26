Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в грубом отношении к соседу-ветерану

Принц Гарри и Меган Маркл грубо обошлись с соседом-ветераном
Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в пренебрежительном отношении к пожилому ветерану, который жил неподалеку от них. Как сообщает газета The Independent, в 2020 году 88-летний мужчина решил поприветствовать их после переезда подарком, но нарвался на грубость.
Историю рассказал ветеран ВМС США Фрэнк МакГинити — она случилась, когда звездная пара только поселилась в районе Монтесито в Калифорнии. Пенсионер решил поприветствовать их подарком — дисками с фильмами, которые рассказывают об истории района.
Однако охранник у ворот особняка принца Гарри и Меган Маркл не стал пускать соседа в дом. Он отказался брать и подарочные компакт-диски, грубо заявив, что супруги в них «не заинтересованы».
Напомним, ранее стало известно, что американский президент Джо Байден отказал принцу Гарри и его жене в использовании президентского самолета. Супруги хотели вернуться на нем в США после похорон королевы Великобритании Елизаветы II, однако Белый дом не стал предоставлять им «борт номер один».