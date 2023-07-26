Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в грубом отношении к соседу-ветерану

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл обвинили в пренебрежительном отношении к пожилому ветерану, который жил неподалеку от них. Как сообщает газета The Independent, в 2020 году 88-летний мужчина решил поприветствовать их после переезда подарком, но нарвался на грубость.

Историю рассказал ветеран ВМС США Фрэнк МакГинити — она случилась, когда звездная пара только поселилась в районе Монтесито в Калифорнии. Пенсионер решил поприветствовать их подарком — дисками с фильмами, которые рассказывают об истории района.

Однако охранник у ворот особняка принца Гарри и Меган Маркл не стал пускать соседа в дом. Он отказался брать и подарочные компакт-диски, грубо заявив, что супруги в них «не заинтересованы».