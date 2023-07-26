Молдавия сократит количество российских дипломатов
Глава МИД Молдавии Николай Попеску объявил о сокращении персонала посольства РФ в стране. Об этом сообщает агентство «Москва 24».
Это произошло после того, как журналисты портала Insider и Jurnal TV обвинили российских дипломатов в шпионаже на основании наличия 28 антенн и спутниковых тарелок, которые они насчитали на крыше посольства в Кишиневе.
В ответ на это МИД Молдавии сообщил, что вызовет посла РФ Олега Васнецова для дачи разъяснений по поводу шпионажа сотрудников посольства. После этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу высказался о возможном сокращении числа российских дипломатов в республике.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее количество работников посольства РФ в республике оправдана и российская сторона хотела бы установить связь с молдавским народом через взаимное уважение.