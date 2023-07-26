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Премьер Камбоджи Хун Сен анонсировал передачу поста своему сыну Манету

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен анонсировал свою досрочную отставку и заявил, что намерен передать пост главы правительства своему старшему сыну Хун Манету. Обращение лидера Народной партией Камбоджи (НПК) приводит телеканал Apsara TV.

Премьер Камбоджи заявил о планах передать пост главы правительства старшему сыну
© Газета.Ru

«Моя внезапная отставка станет прологом долгосрочной стабильности, являющейся основой для развития», — заявил политик в обращении к гражданам.

Сообщается, что пост премьер-министра Хун Манет займет 22 августа.

Народная партия Камбоджи является преемницей Народно-революционной партии Камбоджи. Хун Сен возглавляет НПК с 2015 года. По словам политика, он намерен сохранить пост главы НПК.

Хун Сен стал премьер-министром Камбоджи в 1998 году, до этого он 14 лет занимал пост председателя министров Народной республики Кампучия и Государства Камбоджа. На момент вступления в должность главы кабмина политик был самым молодым государственным лидером мира.

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