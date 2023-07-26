Премьер Камбоджи заявил о планах передать пост главы правительства старшему сыну

Народная партия Камбоджи является преемницей Народно-революционной партии Камбоджи. Хун Сен возглавляет НПК с 2015 года. По словам политика, он намерен сохранить пост главы НПК.

Хун Сен стал премьер-министром Камбоджи в 1998 году, до этого он 14 лет занимал пост председателя министров Народной республики Кампучия и Государства Камбоджа. На момент вступления в должность главы кабмина политик был самым молодым государственным лидером мира.