Российская делегация во главе с Шойгу возложила цветы к монументам Освобождения в Пхеньяне

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к монументам Освобождения в Пхеньяне. В ходе мероприятия на главе Минобороны РФ была военная форма. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корю накануне вечером, 25 июля. В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна состоялась церемония официальной встречи с участием роты Почетного караула Корейской Народной Армии. У трапа самолета Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Монумент Освобождения в Пхеньяне был воздвигнут 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, погибшим при освобождении Кореи в 1945 году. Это 30-метровая гранитная стела с красной звездой. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - горе Моранбон, с которой открывается панорамный вид на весь город. Российская делегация прибыла в КНДР, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы в войне 1950-1953 годов.