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В России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

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ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Роскачество.

Издание сообщает, что финальная редакция стандарта на форму будет готова во втором полугодии 2024 года. Производителей обяжут следовать всем предъявленным в документе требованиям.

«Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители могли не беспокоиться о свойствах материалов», — пояснили в Роскачестве. Там добавили, что стандарт определит ассортимент одежды и материалы, из которых ее будут шить.

Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины

США спонсируют «террористические планы Киева», военная помощь Вашингтона обернется для народа Украины новыми смертями и страданием. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Антонов считает, что действия Вашингтона за «гранью здравого смысла и морали», они хотят выставить себя героями, говорят о помощи Украине, но на деле лишь манипулируют общественным мнением и преследуют исключительно собственные цели.

«Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, — еще большего количества человеческих страданий и смертей», — сказал он.

Стоимость обязательного страхования пассажиров такси составит до 5,5 тыс. рублей в год

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика для такси составит от 1 300 до 5 500 рублей в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ответ Министерства финансов России.

Эту сумму обозначил Банк России по предварительным оценкам. Более точное суждение о стоимости полиса для перевозчиков легковым такси может быть получено после проведения актуарных расчетов, говорится в документе.

В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты

Попадания по промышленным объектам зафиксировали в Харьковской области. Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев, пишет ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

Уточняется, что там вспыхнул пожар.

Российские военные пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались провести разведку боем на запорожском направлении, но были вынуждены отступить после боя с группировкой войск «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет ТАСС.