В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией
Объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией призвал комитет парламента Великобритании по иностранным делам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на официальном сайте ведомства.
Ранее газета The Telegraph сообщала, что Министерство внутренних дел Великобритании намеревается объявить группу «Вагнер» террористической организацией.
«В отчете содержится призыв срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией», — говорится в публикации. Кроме того, депутаты призвали власти вводить больше и более жесткие санкции против физических лиц и организаций, как-либо связанных с ЧВК «Вагнер».
В самом документе отмечается, что деятельность этой группы недооценивалась правительством Великобритании на протяжении почти 10 лет. Теперь же британские власти уверены, что от ЧВК «Вагнер» исходят угрозы национальной безопасности, а Лондон при этом обладает недостаточными знаниями в этой области.
Ранее старший научный сотрудник-консультант Международного института стратегических исследований Лондона Франц-Стефан Гади заявил, что российские войска создают серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины, в связи с чем «каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами».