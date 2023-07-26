В Британии призвали объявить "Вагнер" террористической организацией

Объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией призвал комитет парламента Великобритании по иностранным делам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на официальном сайте ведомства.

«В отчете содержится призыв срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией», — говорится в публикации. Кроме того, депутаты призвали власти вводить больше и более жесткие санкции против физических лиц и организаций, как-либо связанных с ЧВК «Вагнер».

В самом документе отмечается, что деятельность этой группы недооценивалась правительством Великобритании на протяжении почти 10 лет. Теперь же британские власти уверены, что от ЧВК «Вагнер» исходят угрозы национальной безопасности, а Лондон при этом обладает недостаточными знаниями в этой области.