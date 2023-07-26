Ким Чен Ын заявил, что Корейская война стала для США "несмываемым позором"
Итоги Корейской войны стали для США, которые выступили главным агрессором, несмываемым позором. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе церемонии возложения цветов в преддверии отмечаемого в стране Дня победы в Отечественной освободительной войне.
"Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим патриотам, которые ценой своих жизней с честью защитили суверенитет и благополучие родины и народа, создали бесценное идейно-духовное наследие и традиции победы для заложения фундамента неизменного могущества республики", - отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам Ким Чен Ына, "историческая победа нанесла американским империалистам, выступившим главными агрессорами, вечно несмываемый позор и поражение, а также предотвратила новую мировую войну".
Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.