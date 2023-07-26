Ким Чен Ын заявил, что Корейская война стала для США "несмываемым позором"

Итоги Корейской войны стали для США , которые выступили главным агрессором, несмываемым позором. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе церемонии возложения цветов в преддверии отмечаемого в стране Дня победы в Отечественной освободительной войне.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое почтение павшим патриотам, которые ценой своих жизней с честью защитили суверенитет и благополучие родины и народа, создали бесценное идейно-духовное наследие и традиции победы для заложения фундамента неизменного могущества республики", - отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.